Yusuf Fehmi dünyaları kaldırdı: Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın madalya alırken, toplamda da 340 kiloyla Avrupa şampiyonu oldu.

Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda da 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.

ENGİN KARA'DAN 2 BRONZ

Milli halterci Engin Kara ise Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğu

Erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Engin Kara, koparmada 136 ve toplamda 300 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli halterci, silkmede 164 kiloluk kaldırış yaptı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 24'e ulaştı.