Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi.

Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Yunus Akgün, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın büyük handikapını açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Yunus Akgün, "Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

''ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM''

Konuşmasını sürdüren Yunus Akgün, "Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız." dedi.