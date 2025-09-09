Yunanistan'ı feci dağıttılar

Yunanistan'ı feci dağıttılar
Yayınlanma:
Yunanistan, kendi sahasında Danimarka'ya farklı yenildi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan, kendi sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Sahaya taraftarlarının desteği ile galibiyet için çıkan Yunanistan, ummadığı bir skorla karşılaştı.

Danimarka, deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Konuk ekip, 32. dakikada Mikkel Damsgaard'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Yunanistan beraberliği sağlamaya çalışırken, Danimarka hızlı ataklarla karşılık verdi ve sonuç aldı.

62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund'un golleriyle Danimarka sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 3 puanda kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Spor
Cinsel saldırıdan ceza alan Fransız futbolcu Türkiye'de: Transferi resmen açıklandı
Cinsel saldırıdan ceza alan Fransız futbolcu Türkiye'de: Transferi resmen açıklandı
Hamit Altıntop Milli takımdaki problemi açıkladı
Hamit Altıntop Milli takımdaki problemi açıkladı
"Şampiyonluk elimizden kaçtı"
"Şampiyonluk elimizden kaçtı"