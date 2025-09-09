Yunanistan'ı feci dağıttılar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan, kendi sahasında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Sahaya taraftarlarının desteği ile galibiyet için çıkan Yunanistan, ummadığı bir skorla karşılaştı.

Danimarka, deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Konuk ekip, 32. dakikada Mikkel Damsgaard'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Yunanistan beraberliği sağlamaya çalışırken, Danimarka hızlı ataklarla karşılık verdi ve sonuç aldı.

62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund'un golleriyle Danimarka sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 3 puanda kaldı.