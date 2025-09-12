Yeşilova daha fazla dayanamadı

TFF 1. Lig'den düşen Adanaspor’da mali ve idari sorunlar giderek derinleşirken, teknik direktör Yüksel Yeşilova’nın sosyal medya paylaşımı camiada ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.

Akdeniz kulübü, elektrik ve su kesintileri gibi temel altyapı sorunlarıyla boğuşurken, 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak kritik lig maçı öncesi moraller bozulmuş durumda.

Afrika'dan Süper Lig'e geldi: Taraftarlar kızgın

"BAZEN GİTMEK GEREKİR"

Yeşilova’nın Adanaspor armalı eşofmanıyla paylaştığı fotoğrafa düştüğü not, taraftarlar ve kulüp yönetimi arasında farklı yorumlara neden oldu:

Yeşilova'dan veda mesajı

Gitmek gerekir bazen, fazla yormadan, daha çok bıktırmadan.

Bu sözler, teknik direktörün görevinden ayrılabileceği yönünde güçlü bir mesaj olarak algılandı.

YÖNETİM SESSİZ

Kulüp yönetimi, Yeşilova’nın geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak sosyal medyada yayılan bu mesaj, Adanaspor’daki huzursuzluğun ve belirsizliğin dışa vurumu olarak dikkat çekti.

Başkan Ergin Göleli’nin yönetimindeki kulüp, saha dışındaki sorunlarla mücadele ederken teknik heyette yaşanabilecek bir değişiklik ise Adanaspor'un kritik durumunu daha da zora sokacak.