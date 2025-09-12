Afrika'dan Süper Lig'e geldi: Taraftarlar kızgın

Başakşehir'e Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım'ı kaptıran Göztepe'nin genç transferi Zakaria Tindano da taraftarların isyanını dindirmedi.

Süper Lig’de transfer sezonun bitimine saatler kala Göztepe imzaya çok yaklaştığı milli oyuncular kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım’ı Başakşehir’e kaptırdı.
Fransa’nın Rennes takımı ile iki futbolcu için tüm şartlarda anlaşan Sport Republic şirketi, maaşları konusunda Doğan ve Bertuğ’u ise ikna edemedi.
Takımdaki dengeleri gözeterek iki milli yıldıza yüksek ücret ödemek istemeyen yönetimin pazarlıkları sonuçsuz kalınca Başakşehir devreye girdi. İstanbul ekibi hem Rennes’le hem de oyuncularla anlaşıp transferi resmen bitirdi. Başakşehir'in ikili için 3.4 milyon Euro bonservis ve sonraki satışlarından yüzde 15 pay vereceği öğrenildi.

TEPKİ DİNMİYOR

Göztepeli futbolseverler ise transferin bitme aşamasına gelmişken sonuçlanmamasına tepki gösterdi. Taraftarlar, Romulo, Emersonn ve Tijanic'in satışından 30 milyon Euro civarında bonservis geliri elde edildiğini belirterek sosyal medyada, Sport Republic yönetimini sert dille eleştirdi. Göztepeliler yaptıkları yorumlarda, "Artık zaman da kalmadı, sabrımız da. Göztepe’nin ciddi eksikleri var, golcüler gitti yerleri dolmadı. 30 milyon Euro’yu takıma harcamayacaksanız Romulo’yu neden sattınız" gibi mesajlar yayınladı.

GENÇ YILDIZ ADAYI GELDİ

Transferde 3 yıldır Afrika ve Brezilya'da Sport Republic scout ekiplerinin keşfettiği gençlere yönelen Göztepe, Fildişi Sahilli U20 Milli Takım oyuncusu Zakaria Tindano ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İki kanatta da görev yapan 18 yaşındaki futbolcu, Nijer Milli Takımı ile oynanan son U20 müsabakasında maçın oyuncusu seçildi.

