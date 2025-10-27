Yücelen Anamurspor'dan net galibiyet

Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 6’ncı haftasında Mersin’in tek temsilcisi Yücelen Anamurspor, kendi taraftarı önünde Karapınar Anadolu Leoparları Voleybol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Anamur Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Anamurspor, rakibini 3-0’lık net bir skorla geçerek moral buldu.

VOLKAN TOSLAK'TAN TEBRİK

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yücelen Anamurspor Genel Koordinatörü Volkan Toslak, galibiyetten dolayı teknik heyet ve tüm oyuncularını kutlayarak takımın her geçen hafta daha da geliştiğini söyledi.

"ARKAS MAÇINI KAZANARAK İSTİKRAR YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Toslak, “Sahada disiplinli, mücadeleci ve istekli bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımızın sahadaki uyumu ve kazanma arzusu bizi sonuca taşıdı. Haftaya İzmir deplasmanında oynayacağımız Arkas maçını da kazanarak istikrar yakalamak istiyoruz. Bu lig gerçekten çok çekişmeli; kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Her takım ciddi bir mücadele veriyor. Biz de her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz.” dedi.

"TÜM TARAFTARLARIMIZA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Toslak, “Bizleri her maçta yalnız bırakmayan, tribünleri doldurarak takımımıza büyük destek veren tüm taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Onların coşkusu ve desteği oyuncularımıza büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu galibiyet, sadece takımımızın değil, tüm Anamur’un galibiyetidir.” diye konuştu.