Sadettin Saran'dan bahis skandalı için olay açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis oynayan hakemlere dair yaptığı açıklamaya ilk tepki Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan geldi.

“BENİ MUTLU ETTİ”

Açıklamalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Sadettin Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunları hep söyledik. Haklılığımız ortaya çıkıyor” dedi.

“BİZZAT İLGİLENECEĞİZ”

Hacıosmanoğlu’nu tebrik eden Sadettin Saran, “Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.

TFF'den yabancı hakem açıklaması: Skandal sonrası son noktayı koydular

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPACAĞIZ”

Olayın takipçisi olacaklarını aktaran Sadettin Saran, "İnşallah milat olur ve bir daha böle şeyler yaşanmaz! Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı! Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum! Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Takipçisi olacağız" sözlerini sarf etti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk.



Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir.



Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır.



Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.



Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."

