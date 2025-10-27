TFF'den yabancı hakem açıklaması: Skandal sonrası son noktayı koydular

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair konuştu.

Hacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladı

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bahis oynanan maç sayısı ise yüz binleri buluyor.

“YABANCI HAKEM KONUSU GÜNDEME GELMEYECEK”

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından basın mensupları ile TFF yönetimi arasında bir sohbet gerçekleştirildi.

‘Yabancı hakem gelecek mi’ sorusu üzerine konuşan TFF yönetimi böyle bir şeyin gündemde olmadığını dile getirdi. Açıklamada "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız” ifadelerine yer verildi.