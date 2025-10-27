TFF'den yabancı hakem açıklaması: Skandal sonrası son noktayı koydular

TFF'den yabancı hakem açıklaması: Skandal sonrası son noktayı koydular
Yayınlanma:
Bahis skandalının açıklanmasının ardından 'yabancı hakem' tartışmaları gündeme gelirken TFF'den açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair konuştu.

Hacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladıHacıosmanoğlu açık açık itiraf etti: Bahis oynayan hakemleri açıkladı

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bahis oynanan maç sayısı ise yüz binleri buluyor.

8179-haftanin-hakem-listesi-aciklandi-o-isim-yine-gorevde-001.webp

“YABANCI HAKEM KONUSU GÜNDEME GELMEYECEK”

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından basın mensupları ile TFF yönetimi arasında bir sohbet gerçekleştirildi.

‘Yabancı hakem gelecek mi’ sorusu üzerine konuşan TFF yönetimi böyle bir şeyin gündemde olmadığını dile getirdi. Açıklamada "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eğlence mekanı çıkışı kavga ülkeyi karıştırdı! 45 Türk gözaltında: vizesiz seyahat kaldırılıyor
Eğlence mekanı çıkışı kavga ülkeyi karıştırdı!
45 Türk gözaltında: Vizesiz seyahat kaldırılıyor
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Spor
Statta aleyhine bağrılan MHP'li vekil çileden çıktı: Adamın dişini kırarız!
Statta aleyhine bağrılan MHP'li vekil çileden çıktı: Adamın dişini kırarız!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı