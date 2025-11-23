Yolgörmez'in görevine son verildi

Yayınlanma:
3. Lig ekibi Söke 1970 Spor'da teknik direktör Anıl Can Yolgörmez'in görevine son verildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor'da teknik direktör Anıl Can Yolgörmez'le yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı.

YOLGÖRMEZ VEDA ETTİ

Anıl Can Yolgörmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ege ekibine veda etti.

Yolgörmez, "Sezon başlarken hedefimiz maliyeti düşük, genç ve gelişime açık bir kadro oluşturmaktı. Ligde kalmak ve oyuncu yetiştirmek ilk amacımızdı. Ancak hem denemelerden aldığımız 12 futbolcu hem de ilk kez profesyonel maça çıkan oyuncularımızla beklentilerin çok üzerine çıkan bir takım olduk" dedi.

''KURDUĞUMUZ AİLE ORTAMIYDI''

Söke 1970 Spor’un sezon boyunca birçok zorlukla karşılaştığını vurgulayan Yolgörmez, “Stadı olmayan, sürekli deplasmanda oynayan ve ligde sponsoru olmayan tek takım olmamıza rağmen haftalarca liderlik ve Play-Off yarışında yer aldık. Bunu sağlayan, kurduğumuz aile ortamıydı. Bu yolculukta kaptanlarıma, tüm oyuncularıma ve kulüp emekçilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

