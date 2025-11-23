Galatasaray Union SG maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Union SG ile karşılaşacak.

KRİTİK MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG ile yapacağı maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Galatasaray-Union SG maçının hakemi Jose Maria Sanchez

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak müsabakada Sanchez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Müsabakanın video yardımcı hakem koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'nin yardımcılığını Javier Iglesias Villanueva yapacak.

GALATASARAY 9. SIRADA

Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alırken, 1 yenilgi yaşadı ve 9 puan topladı.

Galatasaray, lig etabında 9. sırada yer alıyor.