Yılmaz Vural'dan bomba Fenerbahçe itirafı: Tepede cami var ona gittik!

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, yıllar sonra Fenerbahçe itirafında bulundu.

Vural, Sky Sports'ta katıldığı programda 1992'de Bursaspor'da çalıştığını hatırlatarak, "Türkiye Kupası finaline çıkmıştık. Bursaspor'un başındaydım. İlk maçta Bursa'da Trabzonspor'u 3-0 yendik. Artık kupayı aldık diye düşünüyoruz" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Allah rahmet eylesin Fenerbahçe'nin o dönem başkanı Metin Aşık bana 'Kupayı al Fenerbahçe'nin hocasısın' dedi. Bir de oradan girdi bize, olamadık, çünkü Trabzonspor'a 5-1 yenildik.

Trabzonspor maçının ardından yardımcımla birlikte Rize'ye doğru arabayla yola çıktık. Tepede cami var ona gittik, ilk sünnet başlamış. Dua ediyorum orada, dedim 'Allah'ım ben müslümanım, Urbain Braems hristiyan. O kadar yalvardım sana. Bunu mu şampiyon yaptın?' diye biraz sitem ettim. Yapacak bir şey yok."

YILMAZ VURAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

72 yaşındaki Yılmaz Vural, Türkiye'de en çok takım çalıştıran teknik direktörlerin başında geliyor.

Yılmaz Vural, Malatyaspor, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantep, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanel, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisar Belediyespor, Erzurumspor, Menemen FK'da çalıştı. Bu takımlardan bazılarında 2 hatta 3 dönem görev yaptı.