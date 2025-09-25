Yılmaz Vural yine başaramadı
1. Lig'in 7. haftasında Amedspor, sahasında Sarıyer'i konuk etti.
MAÇIN GALİBİ AMEDSPOR
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, Amedspor'un 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 79. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+6'da Diagne'den geldi.
Bu sonuçla Amedspor, puanını 13 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.
Sarıyer ise 1 puanda kaldı.
Caner Erkin'den olay hareket: Takım arkadaşına tokat attı
YILMAZ VURAL HENÜZ GALİBİYET ALAMADI
Sarıyer'e imza atan teknik direktör Yılmaz Vural, ikinci maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Tecrübeli teknik adam, ilk maçında Pendikspor'a 2-0 mağlup olmuştu.
MAÇTAN NOTLAR
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Burak Sami Şad
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Sinan Kurt(Dk. 73 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk.46 Moreno) Emrah Başsan(Dk. 46 Oktay Aydın), Dia Saba(Dk. (Andre Poko), Fernando,(Dk. Afena-Gyan) Diagne
SMS GRUP SARIYER: Alperen Uysal, Djilobodji, Hamıdou Traore, Regattin (Dk. 73 Berkay Aydoğmuş), Malaly Dembele, Marc Anziani (Dk.85 Muhamme Mert), Anıl Koç(Dk.73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Oğuzhan Berber(DK.85Fethi Özer), Metahan Mert, Ömer Bayram, Ozan Sol (DkCamara.37 )
GOLLER: Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 90+7 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Ozan Sol, Djilobodji (SMS Grup Sarıyer)
Kaynak:Haber Merkezi / DHA