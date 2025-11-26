Yayıncı kuruluştan taraftarları şaşırtacak derbi kararı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini canlı yayınlayacak olan yayıncı kuruluş Beinsports, dikkat çeken bir karar aldı. Taraftarlar çok şaşıracak.

Süper Lig'de 14. hafta dev maça sahne olacak.

Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide karşı karşıya gelecek.

2024/11/08/hbfb.jpg1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak maçın başlama saati 20.00.

Karşılaşma Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'tan canlı olarak yayınlanacak.

2 FARKLI SPİKER ANLATACAK

Dev derbi öncesi yayıncı kuruluş Beinsports, çarpıcı bir karar aldı.

Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisini 2 farklı spiker anlatacak.

2024/11/07/hbgs.jpgKarşılaşmada Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot spiker olarak görev yapacak.

Yayınlar farklı olacak ve taraftarlar maçı istediği spikeri seçerek izleyebilecek.

Süper Lig'de Galatasaray, 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan topladı ve lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe ise 13 maçta 9 galibiyet ve 4 .beraberlikle 31 puanda.

Karşılaşma ligin zirvesi için büyük önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

