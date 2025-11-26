Yayıncı kuruluştan taraftarları şaşırtacak derbi kararı
Süper Lig'de 14. hafta dev maça sahne olacak.
Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide karşı karşıya gelecek.
1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak maçın başlama saati 20.00.
Kırmızı kart yanlış: Yayıncı kuruluş son noktayı koydu
Karşılaşma Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'tan canlı olarak yayınlanacak.
2 FARKLI SPİKER ANLATACAK
Dev derbi öncesi yayıncı kuruluş Beinsports, çarpıcı bir karar aldı.
Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisini 2 farklı spiker anlatacak.
Karşılaşmada Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot spiker olarak görev yapacak.
Yayınlar farklı olacak ve taraftarlar maçı istediği spikeri seçerek izleyebilecek.
Süper Lig'de Galatasaray, 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan topladı ve lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe ise 13 maçta 9 galibiyet ve 4 .beraberlikle 31 puanda.
Karşılaşma ligin zirvesi için büyük önem taşıyor.