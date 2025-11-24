Kırmızı kart yanlış: Yayıncı kuruluş son noktayı koydu

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında en çok konuşulan an Laci’nin kırmızı kartı oldu.

beIN Trio ekibi, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti.

Sarı - Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en çok tartışılan anı, Rizesporlu Laci’nin kırmızı kart görmesi oldu.

İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR:

Rizespor’un ilk golünde Fred’e faul var mı?

Bahattin Duran: Bu faul. Kesinlikle faul.

Deniz Çoban: Fred adil şekilde mücadele etmedi. Faul verilse daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Kol engel olarak kullanılıyor. Faul.

Rizespor’un ikinci golünde elle oynama kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Elle oynama nasıl olmazın örneği. Hakem önce çalmak istemedi, sonra alakasız bir beden diliyle düdük çaldı.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda ihlal yok. Hatalı karar.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi.

Laci’nin ikinci sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Umut vaat eden atak yok. Kaleye çok uzak, yanında iki oyuncu var. Bu sarı karta katılmıyorum.

Bahattin Duran: Laci’nin atılmasını kabul edemiyorum. Umut vaat eden atak değil. İkinci sarı kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Hakem dar açıdan baktı, geniş açıya bakmadan karar verdi. Yanlış karar.

beIN Trio ekibinin ortak görüşü, maçın kritik anlarında hakem kararlarının hatalı olduğu yönünde birleşti. Özellikle Laci’nin kırmızı kartı, karşılaşmanın en çok tartışılan pozisyonu olarak öne çıktı.