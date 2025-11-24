Kırmızı kart yanlış: Yayıncı kuruluş son noktayı koydu

Kırmızı kart yanlış: Yayıncı kuruluş son noktayı koydu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Rize'de 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı maç sonrası yayıncı kuruluşta beIN Trio'da kritik pozisyonlar tek tek değerlendirildi. Hakem yorumcuları kırmızı kart pozisyonu için aynı görüşe vardı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında en çok konuşulan an Laci’nin kırmızı kartı oldu.
beIN Trio ekibi, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Sarı - Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en çok tartışılan anı, Rizesporlu Laci’nin kırmızı kart görmesi oldu.

İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR:

Rizespor’un ilk golünde Fred’e faul var mı?

fred.jpg

Bahattin Duran: Bu faul. Kesinlikle faul.

Deniz Çoban: Fred adil şekilde mücadele etmedi. Faul verilse daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Kol engel olarak kullanılıyor. Faul.

Rizespor’un ikinci golünde elle oynama kararı doğru mu?

elle.jpg

Deniz Çoban: Elle oynama nasıl olmazın örneği. Hakem önce çalmak istemedi, sonra alakasız bir beden diliyle düdük çaldı.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda ihlal yok. Hatalı karar.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi.

Laci’nin ikinci sarı kartı doğru mu?

laci-001.jpg

Deniz Çoban: Umut vaat eden atak yok. Kaleye çok uzak, yanında iki oyuncu var. Bu sarı karta katılmıyorum.

Bahattin Duran: Laci’nin atılmasını kabul edemiyorum. Umut vaat eden atak değil. İkinci sarı kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Hakem dar açıdan baktı, geniş açıya bakmadan karar verdi. Yanlış karar.

beintrio-001.jpg

beIN Trio ekibinin ortak görüşü, maçın kritik anlarında hakem kararlarının hatalı olduğu yönünde birleşti. Özellikle Laci’nin kırmızı kartı, karşılaşmanın en çok tartışılan pozisyonu olarak öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Spor
Guardiola affını istedi
Guardiola affını istedi
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Sergen Yalçın izin vermedi: Çalışmalar başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı
Fenerbahçe vakit kaybetmeden başladı