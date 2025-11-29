Yayıncı kuruluştan derbi için özel karar

Yayıncı kuruluştan derbi için özel karar
Yayınlanma:
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, derbide çift spiker seçeneği sunulacağını duyurdu. Taraftarlar, Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot arasında seçim yapabilecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ÇİFT SPİKER SEÇENEĞİ

Kritik derbi öncesi nefesler tutulurken yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan özel bir karar geldi. Derbinin çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacağı kaydedildi.

Süper Lig'de ayrılık: Maç biter bitmez istifasını açıkladıSüper Lig'de ayrılık: Maç biter bitmez istifasını açıkladı

YALÇIN ÇETİN VE ALİ FERAHBOT ANLATIMDA OLACAK

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

fb-gs-kpk-1-001.jpg

32 KAMERAYLA ÇEKİK YAPILACAK

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Spor
Süper Lig'de ayrılık: Maç biter bitmez istifasını açıkladı
Süper Lig'de ayrılık: Maç biter bitmez istifasını açıkladı
Ligden çekildi: Federasyon çıktığı tüm maçları hükmen mağlup saydı
Ligden çekildi: Federasyon çıktığı tüm maçları hükmen mağlup saydı