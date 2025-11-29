Yayıncı kuruluştan derbi için özel karar

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ÇİFT SPİKER SEÇENEĞİ

Kritik derbi öncesi nefesler tutulurken yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan özel bir karar geldi. Derbinin çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacağı kaydedildi.

YALÇIN ÇETİN VE ALİ FERAHBOT ANLATIMDA OLACAK

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

32 KAMERAYLA ÇEKİK YAPILACAK

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.