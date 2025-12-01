Yasin Kol Kadıköy'de hatıra fotoğrafı çektirdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yönetecek olan Yasin Kol ve yardımcıları maç öncesi sahaya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

KADIKÖY’DE HATIRA FOTOĞRAFI

Karşılaşma öncesi sahaya gelen Yasin Kol ve yardımcıları, sahanın ortasına ilerleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

g7f900nxcaa-boq.jpg

MAÇ BAŞLAMADAN GERGİNLİK

Derbiye artık dakikalar kalırken ısınmaya çıkan iki takımın futbolcuları bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleşti.

2024/11/07/hbgs.jpg

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış, Osimhen

