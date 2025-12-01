Yasin Kol Kadıköy'de hatıra fotoğrafı çektirdi
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
KADIKÖY’DE HATIRA FOTOĞRAFI
Karşılaşma öncesi sahaya gelen Yasin Kol ve yardımcıları, sahanın ortasına ilerleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
MAÇ BAŞLAMADAN GERGİNLİK
Derbiye artık dakikalar kalırken ısınmaya çıkan iki takımın futbolcuları bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sakinleşti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış, Osimhen