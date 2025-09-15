Yapay zeka Galatasaray Eintracht Frankfurt maçının nasıl biteceğini duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt deplasmanındaki zorlu sınavı öncesi yapay zeka destekli simülasyonlar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Galatasaray perşembe akşamı saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.
Binlerce kez simüle edilen karşılaşmada, Alman ekibinin galibiyet ihtimali yüzde 45.2 olarak hesaplandı.

Yapay zeka analizine göre Galatasaray’ın galip gelme olasılığı yüzde 30.7’de kaldı. Karşılaşmanın berabere bitme ihtimali ise yüzde 24.1 ile Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasındaki en yüksek oranlardan biri olarak kayıtlara geçti.

FRANKFURT AVANTAJLI

Bu oranlar, maçın dengeli geçeceğine ve küçük detayların sonucu belirleyebileceğine işaret etti. Özellikle Galatasaray’ın savunma hattındaki eksikler ve Frankfurt’un iç saha avantajı, simülasyonun Frankfurt lehine sonuçlanmasında etkili oldu.

Opta tarafından yapılan bu simülasyonlar, takımların güncel form durumları, oyuncu istatistikleri ve maç içi dinamikler göz önüne alınarak hazırlandı.

