Wissam Ben Yedder Sakaryaspor'da

Yayınlanma:
1. Lig ekibi Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yeder'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ben Yedder” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan formaları giyen 33 yaşındaki Ben Yedder, profesyonel kariyerinde çıktığı 519 maçta 260 gol attı.

BEN YEDDER'İN KARİYER YOLCULUĞU

Wissam Ben Yedder, profesyonel futbol kariyerine Fransa’da Toulouse formasıyla başladı ve attığı gollerle dikkat çekti.

2016’da İspanya’nın Sevilla takımına transfer olan Fransız golcü, burada özellikle Avrupa kupalarındaki performansıyla öne çıktı.

2019 yılında Monaco’ya imza atan Ben Yedder, Ligue 1’de üst üste gol krallığı yarışlarında ön plana çıkarak takımının en önemli hücum silahı oldu.

Fransa Milli Takımı’nda da görev alan deneyimli forvet, bitiriciliği ve ceza sahasındaki etkinliğiyle kariyerinin büyük bölümünde istikrarlı bir golcü kimliği sergiledi.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

