Willy Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değil

Willy Sagnol: Türkiye ile oynamak kolay değil
Yayınlanma:
Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan'dan sonra Gürcistan ile karşılaşacak.

İspanya'nın 9 puanla lider olduğu grupta 6 puanı bulunan Türkiye ise 2’inci sırada yer alıyor.

Ay yıldızlı takım 14 Ekim Salı günü Kocaeli’de Gürcistan’ı konuk edecek.

Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı maç öncesinde Gürcistan Millî Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve futbolculardan Anzor Mekvabishvili, Kocaeli Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

''BUNU YARIN KANITLAYACAĞIZ''

İlk karşılaşmada kötü başlangıç olduklarını belirten teknik direktör Willy Sagnol, “İspanya favorilerden biri. Fakat bizim mağlubiyetimize karşın yarınki maçta önemli bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Biz nereden geldiğimizi, futbolu geçmişini biliyoruz. Hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyük. Bunu yarın kanıtlayacağız.” diye konuştu.

Gürcistan milli takımı oyuncu Anzor Mekvabishvilli ise Türkiye karşısında galibiyet almak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye güçlü takım. Türkiye ile oynamak kolay değil. Bunun için birtakım hazırlıklar yapıyoruz.

İspanya’ya karşı mağlubiyetin ardından buradan galibiyet almak istiyoruz. Beklentimiz bu”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor
