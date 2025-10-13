Gattuso'dan ateşkes açıklaması

Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

''BU ATEŞKESİN YAPILMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ''

Deneyimli teknik adam, Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başladığı toplantıda, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

''ŞEKLİ VE BİRLİKTELİKLERİ NEDENİYLE ONLARA HAYRANIM''

Takımının birlikteliğinden gurur duyduğunu kaydeden Gattuso, "Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi seviyorum." diye konuştu.