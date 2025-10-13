Başakşehir 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Başakşehir, altyapısından 16 yaşındaki Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

RAMS Başakşehir, kulübün altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in profesyonel sözleşme imzaladığı Güven Atalay

''BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ''

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Orhan Ak imzayı attı: Yapacaklarını açıkladıOrhan Ak imzayı attı: Yapacaklarını açıkladı

LİGDE 13. SIRADA

Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Başakşehir, Eyüpspor ile de 0-0 kaldı.

Başakşehir'in oynadığı diğer maçlar şu şekilde:

Beşiktaş 2-1 Başakşehir

Fatih Karagümrük 0-2 Başakşehir

Başakşehir 1-1 Alanyaspor

Konyaspor 2-1 Başakşehir

Göztepe 1-0 Başakşehir

