Başakşehir 3 yıllık sözleşme imzaladı
RAMS Başakşehir, kulübün altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
''BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ''
Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
LİGDE 13. SIRADA
Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Başakşehir, Eyüpspor ile de 0-0 kaldı.
Başakşehir'in oynadığı diğer maçlar şu şekilde:
Beşiktaş 2-1 Başakşehir
Fatih Karagümrük 0-2 Başakşehir
Başakşehir 1-1 Alanyaspor
Konyaspor 2-1 Başakşehir
Göztepe 1-0 Başakşehir
