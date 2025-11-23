Wilfried Singo'nun kaçıracağı maçlar belli oldu: Derbi öncesi kötü haber

Yayınlanma:
Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu. Oyuncu, 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan maçta geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2’lik skorla galip geldi.

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi art arda yaşanan sakatlıklar can sıktı. Galatasaray’da Wilfried Singo ve Mario Lemina yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı.

SOL ARKA ADALEDE ZORLAMA VE KANAMA

Sabah saatlerinde MR’a giren Wilfried Singo’dan gelen haberler moralleri bozdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre Wilfried Singo’nun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Mario Lemina’nın durumu ise akşam saatlerinde yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fildişi Sahilli futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı da ortaya çıktı. Oyuncunun tedavisinin 3-4 hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

FORMA GİYEMEYECEĞİ MAÇLAR BELLİ OLDU

Wilfried Singo bu sürede Union SG, Fenerbahçe , Samsunspor, Monaco ve Antalyaspor maçlarını kaçıracak.

