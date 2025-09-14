Volkan Demirel'den olay iddia

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, Galatasaray'ın yıldız Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından, Now Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, Alman yıldız Leroy Sane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirel’in yorumları, Sane’nin Süper Lig’deki potansiyel performansına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Demirel, Sane’nin oyun tarzının Türkiye’deki futbol iklimine uygun olmadığını savundu. “Topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu ama burada rahat bırakmazlar. Süper Lig’de iki kişi basar, alan bulamazsın” diyerek, Sane’nin bireysel yeteneklerine rağmen fiziksel ve taktiksel zorluklar yaşayabileceğini ifade etti.

Kendi futbolculuk döneminden örnek veren Demirel, “Ben sol bek olsam, Sane’ye o alanı vermem” diyerek, Süper Lig savunmacılarının sert ve alan daraltan oyun tarzına dikkat çekti.
Bu sözler, Sane’nin Türkiye’deki savunma anlayışı karşısında zorlanabileceği yönündeki görüşünü pekiştirdi.

Demirel, Sane’nin fiziksel yeterliliği konusunda da eleştiride bulundu:

Biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, bulamazsa zorlanır.
Fiziksel olarak tam değil şu anda.

Bu değerlendirme, Sane’nin Süper Lig gibi temasın yoğun olduğu bir ligde adaptasyon sürecinin kolay olmayabileceğine işaret etti.

Volkan Demirel’in bu yorumları, Leroy Sane’nin olası Türkiye kariyeri üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

