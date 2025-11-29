Volkan Demirel'den Cenk Tosun Emre Mor ve Berkan Kutlu açıklaması

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kocaelispor'a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Takım mücadelesi anlamında biraz yorgun olduğunu düşünüyorum. Geldiğimizden beri 3-4 haftadır fiziksel anlamda biraz takımı yukarı çekmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz 3 maçta cevabını verdiler ama bugün takım olarak biraz hem ikili mücadelelerde hem de fiziksel anlamda düşüşümüzü gördüm ki 65-65. dakikadan sonra oyuncuların vücut dilleri de aslında bana bunu gösterdi. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzde çok önemli kupa maçı var, sonrasında yine rakibimiz olan Karagümrük ile kendi evimizde bir maçımız var. İnşallah hedeflediğim, buraya geldiğimde hedeflediğim puan durumuna ya da puanlara ulaşırım.

Selçuk İnan Volkan Demirel'i devirdi

Ondan sonra zaten ikinci yarıda yapılacak durumlarla daha da toparlamaya çalışacağız. Sadece oyun anlamında da konuşmuyorum, mücadele anlamında da istediğim şekilde mücadele etmediler. O yüzden bugün bizim adımıza kötü bir gündü. İçeride bunu da söyledim. İnşallah önümüzdeki maç, kupa maçı sonrasında Karagümrük maçı aynı şeyi tekrarlamayacaklardır diye düşünüyorum."

CENK TOSUN, EMRE MOR VE BERKAN KUTLU SÖZLERİ

Demirel; Emre Mor, Cenk Tosun ve Berkan Kutlu'nun transferiyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Emre Mor'la ilgili ben de görüşüyorum. Cenk Tosun'un olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sakatlık, bel ameliyatı geçirdi. Berkan'la alakalı da birçok oyuncuyla alakalı da düşüncemiz var. Ama daha tam netleşmedi, netleşmediği için de yorum yapmak yanlış olur. Ama kafamızda iki yabancı, iki, üç de Türk opsiyonlu bir dönem geçecektir. Çünkü ihtiyacımız var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum."