Selçuk İnan Volkan Demirel'i devirdi
Süper Lig’in 14. hafta açılış maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı.
SERDAR DURSUN GALİBİYETİ GETİRDİ
Kocaelispor’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 24. dakikasında Serdar Dursun kaydetti. Dursun'un golünde ofsayt bayrağı havaya kalkarken VAR'dan gelen uyarı ile gol geçerli sayıldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Selçuk İnan ve öğrencileri, 18 puana ulaşarak 8. sıraya yerleşti. 11 puanda kalan Volkan Demirel ve öğrencileri ise 15. sırada kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Linetty, Cafumana, Churlinov, Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl
Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir, Hanousek, Niang, Tongya
Kaynak:Haber Merkezi / AA