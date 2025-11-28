Selçuk İnan Volkan Demirel'i devirdi

Selçuk İnan Volkan Demirel'i devirdi
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ni konuk eden Kocaelispor sahadan tek golle galip ayrıldı.

Süper Lig’in 14. hafta açılış maçında Kocaelispor ile Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı.

SERDAR DURSUN GALİBİYETİ GETİRDİ

Kocaelispor’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 24. dakikasında Serdar Dursun kaydetti. Dursun'un golünde ofsayt bayrağı havaya kalkarken VAR'dan gelen uyarı ile gol geçerli sayıldı.

kmgdd.jpg

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Selçuk İnan ve öğrencileri, 18 puana ulaşarak 8. sıraya yerleşti. 11 puanda kalan Volkan Demirel ve öğrencileri ise 15. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Linetty, Cafumana, Churlinov, Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl

Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir, Hanousek, Niang, Tongya

Kaynak:Haber Merkezi / AA

