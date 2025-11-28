Galatasaray sakatlığı bulunan futbolcuların son durumunu açıkladı

Galatasaray sakatlığı bulunan futbolcuların son durumunu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan futbolcuların son durumuna dair bilgilendirmelerde bulundu.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da sakatlığı devam eden futbolcuların son durumu açıklandı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi.

lkvfdf-001.jpg

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

PUAN DURUMU

13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Murat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladı
Murat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladı
Sadettin Saran'dan derbi öncesi olay istek
Sadettin Saran'dan derbi öncesi olay istek