Galatasaray sakatlığı bulunan futbolcuların son durumunu açıkladı

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da sakatlığı devam eden futbolcuların son durumu açıklandı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

PUAN DURUMU

13 haftada 32 puan toplayan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.