Volkan Demirel'den bahis açıklaması: Ceza alması gerektiğini düşünüyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kulüp başkanı Mehmet Kaya'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı. Demirel, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demirel, bahis soruşturmasıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum."

Ara transfer dönemi için de konuşan Demirel, "Başkanımız her zaman yanımızda. Transfer yapmak için yapmaya gerek yok. Çünkü devre arası transferleri zor olur. Ama iki bölgeye, yapabiliyorsak bir üçüncü adamla beraber transferi kapatacağız. Her mevkiye 2-3 oyuncu opsiyonu var. Emre Mor olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka oyuncular. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu. Almak isteriz ama iki iyi yabancı belli mevkilere almak istiyorum" dedi.

"KOCAELİSPOR BİZİM DENGİMİZ"

Volkan Demirel, yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maçla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Onlar da çıkışta. Biz de bence çıkıştayız. Her ne kadar skor alamasak da oyun olarak farklı takımlara karşı farklı oyunlar sergiledik. Geldiğimden beri mücadele anlamında, o sahadaki direniş anlamında ben çok mutluyum. Oyuncuların fiziksel gelişiminden çok mutluyum. Yarınki maç da fiziksel olarak bence mücadele edebileceğimiz, oyun olarak belki farklı bir oyun sergileyebileceğimiz bir maç. Çünkü diğer oynadığımız takımlar ligin iddialı kadroları ve iyi takımlarıydı. Kocaelispor biraz daha bizim dengimiz bir takım, rakibimiz aynı zamanda. Onlar da bizim gibi aşağıdan yukarı çıkmaya çalışıyor. Yarın güzel bir mücadelenin olacağının sözünü vereyim. Kazanmak en büyük dileğimiz. Kazanmak için gideceğiz. İnşallah da iyi bir oyunla istediğimizi alacağız diye düşünüyorum."