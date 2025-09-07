Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım sürprizi
Düğünde Aziz Yıldırım ile karşılaşan Volkan Demirel beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp "Babadır" notunu düştü.
Fenerbahçe’de eski tercümanlardan Deniz Sarıtaç dünyaevine girdi. Sarıtaç’ın düğününe eski başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman’ın yanı sıra pek çok Fenerbahçeli eski futbolcu katıldı.
AZİZ YILDIRIM İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Düğün töreninde Aziz Yıldırım’ın yanına giden Volkan Demirel bir süre sohbet etti. Daha sonrasında bir de fotoğraf çektiren Demirel o anı sosyal medya hesabından paylaştı.
“BABADIR”
Volkan Demirel söz konusu paylaşımına “Babadır” notunu ekledi. Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.
SADETTİN SARAN’DAN TEKLİF
Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi Sadettin Saran, Volkan Demirel’e futbol şubesinde görev teklif etti. Demirel o teklife cevabını henüz açıklamadı.