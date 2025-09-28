Volkan Demirel Sadettin Saran'la ne görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine Aykut Kocaman'ın getirileceği, futbol yapılanmasında Volkan Demirel'in de görev alacağı ileri sürülmüştü. Başkan Sadettin Saran'ın Volkan Demirel'le görüştüğü de iddia edilmişti.

Volkan Demirel, görüşmeyi doğruladı ve detaylarını açıkladı.

Demirel, Now Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Böyle bir talepte bulunmadım ve hiçbir zaman da bulunmayacağım. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa konum neresi gösterilirse elimizden geleni yapmaya çalışırız.

Resmi teklif almadım. Sadettin başkanla seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Fikir alışverişlerimiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama tabii ki ben ‘Başkanım beni nereye düşünürsünüz?’ diye sormam. Bu benim soracağım bir soru değil, başkanın vereceği bir karar. Başkanın benimle ilgili bir tasarrufu varsa en iyi yere, en iyi konuma getireceğine düşünüyorum. Öyle bir şartım ve kaidem de yok. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da konuştum. Böyle yaptım diye ben bir yerde olacağım diye bir durum yok. Tamamen başkanımızın ve yönetimimizin vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.

TEDESCO AÇIKLAMASI

Şu anda takımın bir hocası var. Ben hocayla devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Oyuncular ne olacağını görmek istiyor.

Sadettin Saran'ın Volkan Demirel'e yaptığı teklif ortaya çıktı

Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her dakika hoca değiştiren bir takım olmasına gerek yok Fenerbahçe’nin. Herkes Zagreb maçından sonra böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.”