Vitor Pereira istedi: Fenerbahçe jet hızıyla yanıt verdi

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Nottingham Forest, Archie Brown'u kadrosuna katmak için 16 milyon euroluk teklif sundu. Bu teklife jet hızıyla cevap veren Fenerbahçe, İngiliz ekibinden 18 milyon euro istedi.

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dorgeles Nene’ye Bundesliga devi Borussia Dortmund talip olmuştu.
Nene’nin ardından bir talip de sol bek Archie Brown’a çıktı.

NOTTINGHAM FOREST İSTİYOR

Sabah’ın haberine göre; İngiltere Premier Lig’de küme kalma savaşı veren ve teknik direktörlüğünü Vitor Pereira’nın yaptığı Nottingham Forest, Archie Brown için 16 milyon euroluk teklif yaptı.
Teklife hemen yanıt veren Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euro istedi.
Transferin gerçekleşmesi için ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe’de 36 maça çıkan Archie Brown, 4 gol atarken 7 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olaran Brown'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

