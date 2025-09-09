Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray'dan Victor Osimhen ile ilgili sakatlık açıklaması yapıldı.

Galatasaray, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in sakatlık durumuna dair açıklama yaptı.

''GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.'' denildi.

Nijeryalı yıldızın 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray, dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen’i kadrosuna katarak büyük bir transfer başarısına imza atmıştı.

Sarı-kırmızılı forma ile toplam 44 maça çıkan Osimhen, 39 gol, 7 asistlik performansıyla hücum hattının en önemli ismi oldu.

Yüksek temposu, bitirici vuruşları ve fizik gücüyle kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, özellikle derbi maçlarındaki kritik golleriyle adından söz ettirdi.

Osimhen’in transferi, Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki iddiasını da güçlendiren hamlelerden biri olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

