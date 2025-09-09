Victor Osimhen yüzünden başına iş açtı: Galatasaray'da büyük tepki

Yayınlanma:
Galatasaraylı taraftarlar, Victor Osimhen'i sakatlayan Claude Niyomugabo'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Victor Osimhen, Nijerya’nın Ruanda’ya karşı oynadığı milli maçta sakatlandı.

“AYAK BİLEĞİNDE GERİLME VE KANAMA VAR”

Nijeryalı golcünün sakatlığına dair bir açıklama yapan Galatasaray, “Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır” dedi.

claude-niyomugabo.jpg
Osimhen'i sakatlayan Claude Niyomugabo

FRANKFURT MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilmeye çalışırken taraftarlar hırsını Ruandalı Claude Niyomugabo’dan çıkardı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TEPKİ YAĞDIRDI

Taraftarlar, Osimhen’i sakatladığı için oyuncuya tepki yağdırdı. Niyomugabo ise çareyi sosyal medyasını yorumlara kapatmakta buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

