Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti

Yayınlanma:
Galatasaray'da Victor Osimhen, Alanyaspor maçında kadroda yer almayacak. Ayrıca Nijerya'da çıkan haberler oyuncunun moralini bozdu.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 22 Eylül Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALANYASPOR MAÇINDA KADROYA ALINMAYACAK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen için karar verildi. Riske girmek istemeyen teknik ekip oyuncuyu kadroya almayacak.

osimhen-ve-baris-alper-yilmaz.jpg
Victor Osimhen, Alanyaspor maçında yok

HEDEF LIVERPOOL MAÇINDA SAHAYA SÜRMEK

26 Eylül’deki Alanyaspor için değerlendirmeler sürerken Okan Buruk’un planı oyuncuyu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Liverpool maçında sahaya sürmek.

NİJERYA’DAKİ HABERLER CANINI ÇOK SIKTI

Öte yandan Victor Osimhen’in Nijerya’daki haberler nedeniyle canı sıkılmış durumda. Milli maçta yaşanan sakatlığın ardından kamptan ayrılan Osimhen için yapılan "Milli takımdan Şampiyonlar Ligi için kaçtı" eleştirileri moralini alt üst etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

