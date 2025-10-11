Victor Osimhen takımı topladı: Açık açık uyardı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 9. hafta maçında Lesoto ile Nijerya karşı karşıya geldi.

NİJERYA DEPLASMANDA KAZANDI

Peter Mokaba Stadı’nda oynanan mücadelede Nijerya deplasmanda rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

VICTOR OSIMHEN’DEN ASİST

Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Troost-Ekong (P) ve 80. dakikada Akor Adams kaydetti. İkinci golün asistini ise Victor Osimhen yaptı. Ev sahibinin tek golü ise 83. dakikada Kalake’den geldi.

MAÇ SONU TAKIM ARKADAŞLARINI TOPLADI

Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarını yanına çağıran Victor Osimhen’in hararetli konuşması sosyal medyada gündem oldu. Osimhen'in Benin maçı için uyardığı kaydedildi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyet ile birlikte 14 puana yükselen Nijerya, 3. sırada yer aldı. 9 puandaki Lesoto ise 5. sırada kaldı.