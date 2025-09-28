Victor Osimhen imzayı attı: Taraftarı şaşkına çeviren anlaşma açıklandı

Son şampiyon Galatasaray'ın rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'den sürpriz bir imza geldi.

REKLAM YÜZÜ OLDU

Nijeryalı futbolcu, ÜçDörtBeş All Star yayınlarının reklam yüzü oldu. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Osimhen her zaman en iyisini ister, sende öyle ol! O futbolda star, eğitimde ÜçDörtBeş All Star" denildi.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ŞAŞKIN

Açıklama ile beraber Victor Osimhen'in firma için rol aldığı ilk reklam filmi de yayınlandı. Reklamı izleyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

LIVERPOOL MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası özel uçakla İstanbul'a getirilen Victor Osimhen, bir süredir tedavi görüyordu. Oyuncunun Liverpool maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

30 Eylül Salı günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı saat 22.00'de başlayacak.