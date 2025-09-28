Victor Osimhen imzayı attı: Taraftarı şaşkına çeviren anlaşma açıklandı

Victor Osimhen imzayı attı: Taraftarı şaşkına çeviren anlaşma açıklandı
Yayınlanma:
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bir yayın firmasının reklam yüzü oldu.

Son şampiyon Galatasaray'ın rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen'den sürpriz bir imza geldi.

REKLAM YÜZÜ OLDU

Nijeryalı futbolcu, ÜçDörtBeş All Star yayınlarının reklam yüzü oldu. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Osimhen her zaman en iyisini ister, sende öyle ol! O futbolda star, eğitimde ÜçDörtBeş All Star" denildi.

ekran-goruntusu-2025-09-28-124818.png

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ŞAŞKIN

Açıklama ile beraber Victor Osimhen'in firma için rol aldığı ilk reklam filmi de yayınlandı. Reklamı izleyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

LIVERPOOL MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası özel uçakla İstanbul'a getirilen Victor Osimhen, bir süredir tedavi görüyordu. Oyuncunun Liverpool maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladıUEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

30 Eylül Salı günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı saat 22.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı
Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı
UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı
UEFA Galatasaray Liverpool maçı kararını açıkladı