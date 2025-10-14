Victor Osimhen havalara uçurdu: Takımını kurtardı

Victor Osimhen havalara uçurdu: Takımını kurtardı
Yayınlanma:
Benin'i konuk eden Nijerya, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, hat-trick yaptı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son hafta maçında Nijerya sahasında Benin ile karşı karşıya geldi.

NİJERYA SAHASINDA GALİP GELDİ

Godswill Akpabio Uluslararası Stadı’nda oynanan mücadelede Nijerya rakibini 4-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaraylı yıldız ortalığı karıştırdı: Spekülasyonlar bitmiyorGalatasaraylı yıldız ortalığı karıştırdı: Spekülasyonlar bitmiyor

VICTOR OSIMHEN GALİBİYETİ GETİRDİ

Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 3, 37 ve 51. Dakikalarda Victor Osimhen, 90+1’de ise Frank Onyeka kaydetti.

ngffd.jpg

NDIDI DE FORMA GİYDİ

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi de maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

NİJERYA SON MAÇTA PLAY-OFF’A YÜKSELDİ

Benin’i mağlup etmeyi başaran Nijerya, 17 puana ulaşarak 2. sıraya çıktı ve play-off’a gitmeye hak kazandı. Aynı puandaki Benin ise 3. sıraya düşerek şansını kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Spor
Milli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileri
Milli maç öncesi müthiş koreografi: Türk önde Türk ileri
Montella: Soyunma odasında hissediliyor
Montella: Soyunma odasında hissediliyor