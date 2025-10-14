Victor Osimhen havalara uçurdu: Takımını kurtardı
Yayınlanma:
Benin'i konuk eden Nijerya, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, hat-trick yaptı.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son hafta maçında Nijerya sahasında Benin ile karşı karşıya geldi.
NİJERYA SAHASINDA GALİP GELDİ
Godswill Akpabio Uluslararası Stadı’nda oynanan mücadelede Nijerya rakibini 4-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Galatasaraylı yıldız ortalığı karıştırdı: Spekülasyonlar bitmiyor
VICTOR OSIMHEN GALİBİYETİ GETİRDİ
Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 3, 37 ve 51. Dakikalarda Victor Osimhen, 90+1’de ise Frank Onyeka kaydetti.
NDIDI DE FORMA GİYDİ
Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi de maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.
NİJERYA SON MAÇTA PLAY-OFF’A YÜKSELDİ
Benin’i mağlup etmeyi başaran Nijerya, 17 puana ulaşarak 2. sıraya çıktı ve play-off’a gitmeye hak kazandı. Aynı puandaki Benin ise 3. sıraya düşerek şansını kaybetti.