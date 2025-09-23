VAR kayıtları açıklandı: TFF'den tepki çeken karar

Süper Lig’de 6. Haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF’nin Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda Kocaelispor – Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa – Fenerbahçe maçlarına dair konuşmalara yer verildi.

TRABZONSPOR – GAZİANTEP FK MAÇINA YER VERİLMEDİ

Trabzonspor – Gaziantep FK maçındaki olaylı pozisyona dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, bordo-mavililerin serbest vuruş sonrası ani hücum şansını keserek yeniden kullanılmasını istemişti.

Kariyeri biten Arda Kardeşler'in savunması ortaya çıktı: İşte oyunu durdurma nedeni

ARDA KARDEŞLER DÜDÜĞÜNÜ ASTI

Kardeşler’in bu kararı büyük tepkilere yol açarken resmi olmayan bilgilere göre TFF, Arda Kardeşler’in düdüğünü asma kararı almıştı.

VAR KONUŞMALARININ YAYINLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

TFF’nin VAR’a gidilmemiş olmasına rağmen Arda Kardeşler ve VAR hakemi arasındaki konuşmaların yayınlanması talep edilmişti.