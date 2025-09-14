Vanspor'dan lidere çelme
TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı İmaj Altyapı Van Spor FK ile karşı karşı karşıya geldi.
VANSPOR DEPLASMANDA 1 PUANI KURTARDI
Çorum Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak puanları bölüştü.
PUAN DURUMU
Geride kalan 5 haftada ilk puan kaybını yaşayan Çorum FK, 13 puanla liderliğini sürdürdü. 8 puandaki Vanspor ise 7. sırada yer aldı.
DETAYLAR
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran
ARCA ÇORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)
SARI KARTLAR: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Van Spor FK), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)