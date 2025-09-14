Vanspor'dan lidere çelme

Vanspor'dan lidere çelme
Yayınlanma:
Deplasmanda lider Çorum FK ile karşılaşan Vanspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Arca Çorum FK, sahasında ağırladığı İmaj Altyapı Van Spor FK ile karşı karşı karşıya geldi.

VANSPOR DEPLASMANDA 1 PUANI KURTARDI

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak puanları bölüştü.

PUAN DURUMU

Geride kalan 5 haftada ilk puan kaybını yaşayan Çorum FK, 13 puanla liderliğini sürdürdü. 8 puandaki Vanspor ise 7. sırada yer aldı.

Arda Turan şaştı kaldı: Utanç vericiArda Turan şaştı kaldı: Utanç verici

DETAYLAR

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

ARCA ÇORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze

İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Van Spor FK), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı
Galatasaray'da patlamaya hazır ismi açıkladı: Okan Buruk mecbur kaldı
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı
Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı