Valilikten Amedspor yalanlaması
Mersin Valiliği, "Amedspor forması giyen seyircinin şiddete uğradığı" iddiasını yalanladı.

Mersin Valiliği, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor maçında "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen bir seyircinin şiddete uğradığı" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor arasında dün 19.00'da Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakaya ilişkin "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen bir seyircinin şiddete uğradığı" yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

ŞİKAYETÇİ OLUNMADI

Açıklamada, "Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bursaspor takımları arasındaki futbol müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalı seyirci H.K. ile seyirci A.Ç. arasında kısa süreli sözlü münakaşa yaşanmıştır. İki vatandaşımız da zarar görmemiş ve şikayetçi olmamışlardır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

