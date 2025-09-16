Vali Masatlı'ya 31 numaralı Fenerbahçe forması

Hatay Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, Hatay'ın yeniden yapılanma sürecine katkı sunan kamu yöneticilerine teşekkür etmek amacıyla Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mustafa Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Masatlı ile ilin genel sorunları ve beklentileri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarette; Dernek Asbaşkanı ve Kızılay Hatay Şubesi Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, JAVDES Hatay Temsilcisi Orhan Yıldırım, iş insanı Zihni Öksüz, Süleyman Uçar ve mimar Ali Kilisli de hazır bulundu. Dernek Başkanı Civelek, Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, başta Vali Masatlı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

31 NUMARALI FORMA HEDİYE

Vali Masatlı'ya Fenerbahçe forması hediye edildi

Ziyaretin sonunda Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri, Vali Masatlı’ya üzerinde ismi yazılı olan ve Hatay’ın plaka numarasını taşıyan “31” numaralı özel Fenerbahçe forması hediye etti.

Bu jest, hem sporun birleştirici gücünü hem de Hatay’a duyulan aidiyet duygusunu simgeledi.