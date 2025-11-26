Galatasaray'da Union SG maçı sonrası gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. SkySpor YouTube kanalında Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Ümit Özat, sert eleştirilerde bulundu ve derbi için iddialı konuştu.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Union SG yenilgisinde Okan Buruk'u sorumlu tuttu ve “Okan Buruk arkayı 5’lemedi, hata burada” diyerek eleştirisini dile getirdi.

"İLK 24'E GİREMEZSE ŞAŞIRMAYIN"

Şampiyonlar Ligi'nde Sarı Kırmızılı ekibi zor günlerin beklediğine de dikkat çeken Özat, "Galatasaray’ın işi çok zor. İlk 24’e giremezse şaşırmayın. Union SG’yi deplasmanda 4 büyük takım da kolay kolay yenemez. Beşiktaş ve Trabzonspor yenemez, Fenerbahçe ve Galatasaray belki puan alır" dedi.

"ARDA'YI BEĞENDİM"

Ümit Özat Galatasaray'da 3 oyuncuya ayrı bir parantez açtı:

Arda Ünyay: Hakikaten çok beğendim. Galatasaray net bir stoper kazandı. Ozan Kabak gibi olabilir.

"ICARDI BELA OLUR"

Icardi: Her şekilde eksik bırakır. İyi Icardi’yi yedek bırakamazsın, kötü Icardi de dert. Osimhen’i alıyorsan Icardi sana da bela olur.

"İLKAY HAZIR DEĞİL"

İlkay Gündoğan: City’deki oyununun yarısına gelmedi. Hazır değil.

Ümit Özat Galatasaray'ın kadrosu ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

30 milyon Euro Singo’ya verene kadar 3-4 oyuncu alırsın, kulübeyi güçlendirirsin. Fatih Terim döneminde Boey, Kerem, Barış Alper gibi geleceğe yatırım yapıldı. Okan Buruk’a harcanan para kimseye harcanmadı.

Maçın İspanyol hakemini eleştiren Özat, "Promise David ikinci sarıdan kırmızı görmeliydi. Arda’ya verdiysen buna da vermelisin" dedi.

GÜNDEM OLAN OSIMHEN VE DERBİ İDDİASI

Pazartesi oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Sarı Kırmızılı takıma şans tanımayan Ümit Özat değerlendirmesi gündem oldu: