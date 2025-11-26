Ümit Özat'tan derbi öncesi Osimhen iddiası

Ümit Özat'tan derbi öncesi Osimhen iddiası
Yayınlanma:
Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde Sarı Lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat gündem olan bir iddiada bulundu.

Galatasaray'da Union SG maçı sonrası gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. SkySpor YouTube kanalında Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Ümit Özat, sert eleştirilerde bulundu ve derbi için iddialı konuştu.

Sinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya inerSinan Engin'den Galatasaray açıklaması: Fenerbahçe'de bayraklar yarıya iner

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Union SG yenilgisinde Okan Buruk'u sorumlu tuttu ve “Okan Buruk arkayı 5’lemedi, hata burada” diyerek eleştirisini dile getirdi.

"İLK 24'E GİREMEZSE ŞAŞIRMAYIN"

Şampiyonlar Ligi'nde Sarı Kırmızılı ekibi zor günlerin beklediğine de dikkat çeken Özat, "Galatasaray’ın işi çok zor. İlk 24’e giremezse şaşırmayın. Union SG’yi deplasmanda 4 büyük takım da kolay kolay yenemez. Beşiktaş ve Trabzonspor yenemez, Fenerbahçe ve Galatasaray belki puan alır" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

"ARDA'YI BEĞENDİM"

Ümit Özat Galatasaray'da 3 oyuncuya ayrı bir parantez açtı:

Arda Ünyay: Hakikaten çok beğendim. Galatasaray net bir stoper kazandı. Ozan Kabak gibi olabilir.

"ICARDI BELA OLUR"

Icardi: Her şekilde eksik bırakır. İyi Icardi’yi yedek bırakamazsın, kötü Icardi de dert. Osimhen’i alıyorsan Icardi sana da bela olur.

"İLKAY HAZIR DEĞİL"

İlkay Gündoğan: City’deki oyununun yarısına gelmedi. Hazır değil.

Ümit Özat Galatasaray'ın kadrosu ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

30 milyon Euro Singo’ya verene kadar 3-4 oyuncu alırsın, kulübeyi güçlendirirsin.

Fatih Terim döneminde Boey, Kerem, Barış Alper gibi geleceğe yatırım yapıldı. Okan Buruk’a harcanan para kimseye harcanmadı.

Maçın İspanyol hakemini eleştiren Özat, "Promise David ikinci sarıdan kırmızı görmeliydi. Arda’ya verdiysen buna da vermelisin" dedi.

GÜNDEM OLAN OSIMHEN VE DERBİ İDDİASI

Pazartesi oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Sarı Kırmızılı takıma şans tanımayan Ümit Özat değerlendirmesi gündem oldu:

Galatasaray derbiye kimi yetiştirirse yetiştirsin Fenerbahçe o maçı kazanacak.

Çok büyük saygıyla anıyorum, mekanı cennet olsun, o maça Metin Oktay da çıksa Fenerbahçe kazanacak.

Osimhen de oynasa, kaleye iki kaleci koysunlar.

Allah izin verirse biz kazanacağız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Spor
TFF'nin Ederson için vereceği kararı açıkladı
TFF'nin Ederson için vereceği kararı açıkladı
Süper Lig ekibinin başında kalmak için 400 milyon lira verecek
Süper Lig ekibinin başında kalmak için 400 milyon lira verecek
Rafa Silva'dan sürpriz görüşme: Kararını iletti
Rafa Silva'dan sürpriz görüşme: Kararını iletti