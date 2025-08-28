Ümit Özat'a kapı tamamen kapandı: Gelemez

Ümit Özat'a kapı tamamen kapandı: Gelemez
Yayınlanma:
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Ümit Özat'la ilgili açıklama yaptı.

Gençlerbirliği'nde Süper Lig'de ilk 2 hafta alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yerine Ümit Özat'ın getirileceği ileri sürülmüştü.

Kulüp başkanı Osman Sungur, yaptığı açıklamayla Ümit Özat'a kapıyı kapattı.

Sungur, şunları söyledi:

"Bu iddia doğru değil. Ümit Özat'la görüşmedik zaten böyle bir düşüncemiz de olamaz. Gençlerbirliği ile Ümit Özat ismi teknik direktörlük konusunda yan yana gelemez. Hüseyin Eroğlu'na güveniyoruz ve arkasındayız. Ayrıca kısa süre içinde transfer de yapacağız."

Ümit Özat, futbolculuk kariyerinde 1995-2001 yılları arasında Gençlerbirliği forması giymişti. Ayrıca 2016-18 yılları arasında da takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

