Ümit Karan Galatasaray yönetimine yüklendi: Bedelini ağır ödedi

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler spor kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.

Sarı - Kırmızılıların eski futbolcusu ve yorumcusu Ümit Karan, özellikle İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferlerini mercek altına aldı.

İLKAY TRANSFERİNE ÖVGÜ

Ümit Karan, Manchester City’den ayrılarak Galatasaray’a imza atan İlkay Gündoğan için övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli yorumcu, “İlkay’ın kariyerine laf söylemek mümkün değil. Takıma katılmak için gereken fedakarlığı yaptı.

OKAN BURUK'A YARDIMCI

Bu transfer ihtiyaçtı. Sahada kilit açar, takım arkadaşlarını dinlendirir. Okan Buruk’un adeta sahadaki yardımcısı olur.

Yabancı dili sayesinde iletişimde de çok etkili. Bu transfer tam anlamıyla nokta atışı” dedi.

Ümit Karan Galatasaray yönetimini eleştirdi

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ"

Karan, kaleci transferi konusunda ise Galatasaray yönetimini eleştirdi. Uğurcan Çakır’ın yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılmasını “geç kalınmış bir hamle” olarak değerlendiren Karan, “Ederson’la çok zaman kaybedildi, Donnarumma’ya kadar gidildi. Sonunda Uğurcan alındı ama bu süreç plansızdı. Galatasaray, Uğurcan Çakır transferinde geç kalmanın bedelini ağır ödedi. Ederson için 5 milyon Euro düşünülürken, Uğurcan’a 30 milyon Euro verildi. Bu ciddi bir mali yük. Yönetimi genelde savunurum ama burada savunulacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Karan, değerlendirmesini pozitif bir notla tamamladı: Galatasaray en az dört transfer yaptı ve hepsi başarılı oldu. Fenerbahçe’nin son üç transferi de çok yerinde hamlelerdi.