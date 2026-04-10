Ülker duyurdu: Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım 465 milyon dolara aldı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın şirketi CoreX'in geçtiğimiz günlerde Polisan Holding'i bünyesine katmasından sonra Brezilya'da dev bakır madenini de 465 milyon dolara satın aldığı belirtildi.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Yıldırım’ın CoreX’i Brezilya’daki satın almayı tamamladı. Geçtiğimiz yıl küresel madencilik şirketi BHP’nin Brezilya’daki bakır varlıklarını CoreX Holding’e 465 milyon dolara yapılan satışı sonuçlandı.

Böylece Yıldırım, BHP’nin Brezilya’nın Para eyaletindeki Carajas bölgesinde bulunan Pedra Branca madeni de dahil olmak üzere bakır ve altın işletmelerini bugünkü kurla yaklaşık 30 milyar liraya bünyesine kattı. BHP’den alınan Carajas, 12 ayda yaklaşık 10 bin ton bakır üretimiyle dikkat çekmişti.

55'TEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Yüksel Yıldırım'un bu dev madenini, CoreX Copper Brazil adıyla faaliyete devam ettireceği de belirtildi.

Kerim Ülker, yazısında CoreX Holding’in şu açıklamasına da yer verdi:

“Brezilya'daki şirket faaliyetlerinde, operasyonlarında veya işlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyoruz. Tüm sözleşmeler, anlaşmalar, lisanslar ve taahhütler, çalışanlarımız ve ortaklarımız gibi tamamen geçerliliğini korumaktadır. Bu geçiş, şeffaflık, diyalog, sosyal ve çevresel sorumluluk ve güçlü ilişkilere olan bağlılığımızı korurken, sürekliliğe, sürdürülebilir büyümeye ve operasyonlarımızın güçlendirilmesine odaklanan yeni ve olumlu bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.”

Kerim Ülker, metal, madencilik, limanlar ve kargo terminalleri, yeşil enerji, deniz taşımacılığı ve lojistik dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren CoreX'in 55'ten fazla ülkede 20 binden fazla çalışanı olduğunu da vurguladı.