Uğurcan Çakır: Sadece 3 puan kaybettik

Milli kaleci Uğurcan Çakır, İspanya'ya kaybedilen 6-0'lık maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın sözleri şu şekilde:

"Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız."

"Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız."