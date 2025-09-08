Uğurcan Çakır: Sadece 3 puan kaybettik
Milli kaleci Uğurcan Çakır, İspanya'ya kaybedilen 6-0'lık maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Uğurcan Çakır'ın sözleri şu şekilde:
"Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız."
"Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız."
İşte diğer maçların sonuçları:
- A Grubu
Lüksemburg-Slovakya: 0-1
Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1
- E Grubu
Türkiye-İspanya: 0-6
Gürcistan-Bulgaristan: 3-0
- G Grubu
Litvanya-Hollanda: 2-3
Polonya-Finlandiya: 3-1
- J Grubu
Belçika-Kazakistan: 6-0
Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0
