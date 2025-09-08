Uğurcan Çakır: Sadece 3 puan kaybettik

Uğurcan Çakır: Sadece 3 puan kaybettik
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, 6-0'lık İspanya yenilgisi sonrası konuştu.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, İspanya'ya kaybedilen 6-0'lık maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın sözleri şu şekilde:

"Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız."

"Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız."

İşte diğer maçların sonuçları:

- A Grubu

Lüksemburg-Slovakya: 0-1

Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1

- E Grubu

Türkiye-İspanya: 0-6

Gürcistan-Bulgaristan: 3-0

- G Grubu

Litvanya-Hollanda: 2-3

Polonya-Finlandiya: 3-1

- J Grubu

Belçika-Kazakistan: 6-0

Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

Kaynak:Haber Merkezi / AA

