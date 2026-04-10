UEFA'nın Uğurcan Çakır sürprizi büyük beğeni topladı

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı yaptığı paylaşımda Uğurcan Çakır'a yer verdi. Milli kalecinin, Juventus ve Liverpool maçlarındaki kurtarışlarına dair yapılan paylaşım beğeni topladı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Galatasaray, son 16 turuna kadar ilerledi.

Play-off'da Juventus’u eleyen sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında da Liverpool’u mağlup etmeyi başardı. Ancak rövanşta alınan kötü sonuç nedeniyle temsilcimiz, Avrupa’ya veda etti.

UEFA’DAN UĞURCAN ÇAKIR PAYLAŞIMI

4-0'lık mağlubiyete rağmen Uğurcan Çakır gösterdiği performansla göz doldurdu. Milli kalecinin performansı büyük beğeni toplarken UEFA’dan da sürpriz bir paylaşım geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan paylaşımda Uğurcan Çakır’ın Juventus ve Liverpool deplasmanlarındaki performansına yer verildi. Paylaşımda "Uğurcan Çakır, 2025/26" denildi.

1.5 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Yapılan paylaşım on binlerce beğeni ve 1.5 milyon görüntülenme aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşıma yorum yağdırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

