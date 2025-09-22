UEFA'nın Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Deutche Bank Park’ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar, 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

KOŞU VERİLERİ OLAY OLDU

Karşılaşmanın ardından UEFA, koşu verilerini açıklarken Galatasaraylı futbolcuların rakiplerine göre 10 KM daha az koşması tepki çekti.

Okan Buruk tepkilerin hedefinde

UEFA’DAN HATA

Takımın fiziksel durumu ve Okan Buruk antrenman yöntemleri eleştirilirken Nevzat Dindar’dan ilginç bir iddia geldi. Skorer’deki yazısında konuya dair bilgilendirmelerde bulunan Nevzat Dindar, UEFA’nın verilerinin hatalı olabileceğini dile getirdi.

SPORTBASE VERİLERİ BAŞKA ÇIKTI

Dindar, Galatasaray’ın anlaşmalı olduğu uluslararası SportBase firmasının hazırladığı raporda koşu mesafelerinin başa baş olduğunu belirtti. Galatasaraylı yetkililer de 10 KM’lik farkların mümkün olmadığını aktardı.