UEFA'dan dikkat çeken Halil Umut Meler kararı

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, uluslararası arenada görev alacak.

Süper Lig'de performansıyla eleştir toplayan Halil Umut Meler UEFA tarafından milli maça atandı.

UEFA tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu kapsamında oynanacak Belçika – Kuzey Makedonya karşılaşmasına atanan Meler geçen hafta da UEFA Avrupa Ligi'nde görev almıştı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, mücadele Belçika’nın Gent kentindeki Gent Arena’da oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak. Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

AVAR'DA TÜRK HAKEM

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak. VAR sisteminde ise İsviçreli Fedayi San ana görevde yer alırken, AVAR olarak Onur Özütoprak sahadaki kararları destekleyecek. Halil Umut Meler’in bu önemli karşılaşmada görev alması dikkat çekti.