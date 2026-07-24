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Halk TV Spor UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar: Gol yağmuru

UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar: Gol yağmuru

UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde de gol yağmuru yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar: Gol yağmuru

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları oynandı. Sürpriz sonuçlar alındı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında da gol yağdu.

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UEFA AVRUPA LİGİ SONUÇLARI

Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

UEFA KONFERANS LİGİ

Malisheva (Kosova)-Hibernian (İskoçya): 2-0
Liepaja (Letonya)-Austria Wien (Avusturya): 0-2
Alashkert (Ermenistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-1
Panevezys (Litvanya)-Tobol (Kazakistan): 1-1
Flora Tallinn (Estonya)-The New Saints (Galler): 1-0
HJK (Finlandiya)-Coleraine (Kuzey İrlanda): 5-0
Debrecen (Macaristan)-Pyunik (Ermenistan): 1-0
Dila (Gürcistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4
Paide (Estonya)-Zire (Azerbaycan): 1-0
Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Beitar (İsrail): 0-1
RFS (Letonya)-Vestri (İzlanda): 4-1
Rakow (Polonya)-Valletta (Malta): 3-1
DAC 1904 (Slovakya)-Velez (Bosna Hersek): 1-0
Vitebsk (Belarus)-Sutjeska (Karadağ): 3-0
GAIS (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0
U.Cluj (Romanya)-Brann (Norveç): 2-2
Zimbru (Moldova)-Noah (Ermenistan): 1-1
Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Zalgiris (Litvanya): 3-0
BATE Borisov (Belarus)-Sion (İsviçre): 1-1
FC Santa Coloma (Andorra)-SK Rapid (Avusturya): 1-3
Vaduz (Lihtenştayn)-At.Escaldes (Andorra): 4-0
FCSB (Romanya)-Auda (Letonya): 2-3
Varazdin (Hırvatistan)-Jablonec (Çekya): 3-2
Aluminij (Slovenya)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-1
Paksi (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ajax (Hollanda): 1-4
Polissya (Ukrayna)-Kopenhag (Danimarka): 3-3
Borac (Bosna-Hersek)-Petrocub (Moldova): 3-0
Lugano (İsviçre)-Dukagjini (Kosova): 1-0
Zilina (Slovakya)-Katowice (Polonya): 2-1
LNZ Cherkasy (Ukrayna)-Gent (Belçika): 0-0
Bravo (Slovenya)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1
Motherwell (İskoçya)-H. Boltfelag (Faroe Adaları): 2-0
Shelbourne (İrlanda)-Kalju (Estonya): 5-2
Rijeka (Hırvatistan)-Derry (İrlanda): 1-0
Runavik (Faroe Adaları)-Koper (Slovenya): 0-2
H. Tel-Aviv (İsrail)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Partizan (Sırbistan)-UNA Strassen (Lüksemburg): 4-0
Stjarnan (İzlanda)-Ilves (Finlandiya): 1-0
Valur (İzlanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0 (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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