UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar: Gol yağmuru
UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar alındı. UEFA Konferans Ligi'nde de gol yağmuru yaşandı.
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları oynandı. Sürpriz sonuçlar alındı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında da gol yağdu.
UEFA AVRUPA LİGİ SONUÇLARI
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
UEFA KONFERANS LİGİ
Malisheva (Kosova)-Hibernian (İskoçya): 2-0
Liepaja (Letonya)-Austria Wien (Avusturya): 0-2
Alashkert (Ermenistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-1
Panevezys (Litvanya)-Tobol (Kazakistan): 1-1
Flora Tallinn (Estonya)-The New Saints (Galler): 1-0
HJK (Finlandiya)-Coleraine (Kuzey İrlanda): 5-0
Debrecen (Macaristan)-Pyunik (Ermenistan): 1-0
Dila (Gürcistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4
Paide (Estonya)-Zire (Azerbaycan): 1-0
Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Beitar (İsrail): 0-1
RFS (Letonya)-Vestri (İzlanda): 4-1
Rakow (Polonya)-Valletta (Malta): 3-1
DAC 1904 (Slovakya)-Velez (Bosna Hersek): 1-0
Vitebsk (Belarus)-Sutjeska (Karadağ): 3-0
GAIS (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0
U.Cluj (Romanya)-Brann (Norveç): 2-2
Zimbru (Moldova)-Noah (Ermenistan): 1-1
Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Zalgiris (Litvanya): 3-0
BATE Borisov (Belarus)-Sion (İsviçre): 1-1
FC Santa Coloma (Andorra)-SK Rapid (Avusturya): 1-3
Vaduz (Lihtenştayn)-At.Escaldes (Andorra): 4-0
FCSB (Romanya)-Auda (Letonya): 2-3
Varazdin (Hırvatistan)-Jablonec (Çekya): 3-2
Aluminij (Slovenya)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-1
Paksi (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ajax (Hollanda): 1-4
Polissya (Ukrayna)-Kopenhag (Danimarka): 3-3
Borac (Bosna-Hersek)-Petrocub (Moldova): 3-0
Lugano (İsviçre)-Dukagjini (Kosova): 1-0
Zilina (Slovakya)-Katowice (Polonya): 2-1
LNZ Cherkasy (Ukrayna)-Gent (Belçika): 0-0
Bravo (Slovenya)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1
Motherwell (İskoçya)-H. Boltfelag (Faroe Adaları): 2-0
Shelbourne (İrlanda)-Kalju (Estonya): 5-2
Rijeka (Hırvatistan)-Derry (İrlanda): 1-0
Runavik (Faroe Adaları)-Koper (Slovenya): 0-2
H. Tel-Aviv (İsrail)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-0
Partizan (Sırbistan)-UNA Strassen (Lüksemburg): 4-0
Stjarnan (İzlanda)-Ilves (Finlandiya): 1-0
Valur (İzlanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0 (AA)