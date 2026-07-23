Beşiktaş Orkun Kökçü ile kazandı: Midtjylland'a karşı avantajı kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 1-0’lık skorla Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren tek golü 26. dakikada Orkun Kökçü attı.

Konuk ekipte Friday Etim, 15. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

ITALIANO İLK MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, takımın başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı, 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka’da oynanacak.

Karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Midtjylland ekibi karşısında devreyi 1-0 önde kapattı.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ön direkte Oh'un kafayla aşırttığı topa Salih Özcan'ın altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

15. dakikada Midtjylland 10 kişi kaldı. Orta sahada Etim ile girdiği ikili mücadelede Djalo yerde kaldı. Maçın hakemi Ricardo de Burgos, Etim'i direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

22. dakikada siyah-beyazlı takım, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Djalo, topu ceza yayındaki Oh ile buluşturdu. Güney Koreli futbolcu, şık bir dokunuşla meşin yuvarlağı Olaitan'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin sağdan gönderdiği pasında topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada siyah-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı sol kanatta son çizgi üzerinden ceza alanına ortaladı. Murillo'nun şutunda kaleci Olafsson'un müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45. dakikada ceza sahası dışından Billing'in kullandığı frikikte, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

55. dakikada Beşiktaş’ta İlhan’ın gönderdiği topu ilk Oh, sonrasında Orkun kontrol edemedi ancak seken top yine Oh’un önünde kaldı. Oh sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Olafsson topu çelmeyi başardı.

71. dakikada Orkun, savunma arkasına sarkan Cerny’e pasını attı. Ceza sahası sol çaprazından dar açıdan sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yapan Cerny’nin şutu yandan auta çıktı.

İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kazandı.